خبير قانوني يتحدث عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وفق القانون الجديد - عاجل

2022/01/02 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، ان مفهوم الكتلة النيابية الأكبر سيتم تحديده في الجلسة الأولى لمجلس النواب وليس قبلها.

وقال حرب في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اي حديث في الوقت الحالي عن الكتلة الاكبر لا معنى له، لأن عملية تكليف رئيس الوزراء هي آخر مرحلة من مراحل العملية السياسية، لذلك يجب ان ينصب الكلام حول الكتل التي تدعم مرشح مجلس النواب حيث انه وفق القانون يجب اختيار رئيس مجلس النواب اولاً ثم رئيس الجمهورية وبعد ذلك يتم تكليف رئيس الوزراء"، مشيراً إلى "وجود جهل سياسي وإعلامي كبير في هذه المسألة".

وأضاف، أن "انتخاب رئيس مجلس النواب سيحسم مسألة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لان في انتخاب مجلس النواب اشترط الدستور تصويت 165 نائباً اي أكثرية أعضاء داخل البرلمان"، لافتاً إلى أنه "يجب ان تتكتل كتل كبيرة لاختيار رئيس مجلس النواب كما سيتم اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من هذا التكتل".

وتابع: "ان الكتل السياسية تعمل وفق نظام الانتخابات السابقة وتبحث عن التكتلات قبل عقد جلسة مجلس النواب: مبيناً أن "الانتخابات الحالية افرزت كتلة نيابية شيعية كبرى وكذلك كتلة سنية كبرى وكتلة كردية كبرى، وهذا ما سيسهل مهمة تشكيل الحكومة بشكل اسرع من الانتخابات السابقة".

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