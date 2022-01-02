سعد معن: ما حدث في جبلة كان جريمة واستخدام مفرط للقوة

2022/01/02 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدّ رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، ما حدث في جبلة بمحافظة بابل جريمة واستخدام مفرط للقوة، وفيما أشار الى وجود 12 طفلا من ضمن الجريمة، اعلن ايقاف 14 متهما بشأن الحادثة.وقال اللواء معن للقناة الرسمية، أن “بيان وزارة الداخلية حول جريمة جبلة كان أوليا ودون تفاصيل جزئية”، مؤكدا أن …

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