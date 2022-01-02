الدفاع المدني تعلن إخماد حريق واسع في الكوت

2022/01/02 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد حريق واسع في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بإشراف ميداني مباشر من قبل العميد سمير رزاق ناصر مدير المحافظة وبمشاركة 10 فرق إطفاء تخمد حادث حريق واسع الانتشار اندلع بأحد المخازن التجارية لبيع المواد الصحية والإنشائية والكهربائية ومواد البناء في منطقة الخاجية وسط مدينة الكوت”.

وأضاف البيان أن “مفارزنا في مراكز (الكوت والعزة ورتل الطوارئ) تمكنت وبإسناد من دائرة الماء والمجاري والبلدية من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد محاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الأبنية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار بشرية”.

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