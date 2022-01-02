2022/01/02 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الاثنين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:36

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