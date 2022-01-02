المالكي: مجزرة جبلة ارتكبت باسلحة الدولة ولأسباب لا علاقة لها بالإرهاب

2022/01/02 | 23:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ استنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الاحد، مجزرة جبلة، مشيرا إلى ان هذه المجزرة ارتكبت بأسلحة الدولة.وقال المالكي في بيان “نؤكد استنكارنا الشديد للمجزرة الرهيبة التي حصلت في مدينة (جبلة) بمحافظة بابل التي هزت مشاعر المجتمع لبشاعتها وعدد الابرياء الذين ذهبوا فيها من نساء واطفال وكبار سن”. واضاف ان “هذه […]

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