تقارير: ميلان فشل بإقناع نجم الجزائر

2022/01/02 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنجح إدارة نادي ميلان الإيطالي، حتى الآن، في تجديد عقد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع الفريق بحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الأحد.

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