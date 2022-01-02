المالكي يعلق على جريمة جبلة: ارتكبت بأسلحة الدولة

2022/01/02 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الاحد، على حادثة جبلة

في محافظة بابل، فيما أشار الى أنها

ارتكبت بأسلحة الدولة.

واستنكر المالكي خلال بيان

تلقته، وكالة نون الخبرية، "المجزرة

الرهيبة ال

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