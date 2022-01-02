محافظة بغداد تقرر تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها يوم غد الإثنين

2022/01/02 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة بغداد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها، ليوم غد الاثنين.

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وذكر بيان للمحافظة تلقاه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد، والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الاثنين المصادف 3 كانون الثاني 2022".

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