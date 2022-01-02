تعرف على الدوائر المشمولة بالعطلة في بغداد يوم غد الاثنين

2022/01/02 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة، هي:١- محافظة بغداد والدوائر التابعة لها.٢-مديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) وجميع المدارس التابعة لهذه المديريات.٣- دائرتا صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما.٤-مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر).٥- مديرية زراعة بغداد.٦-مديريات (بلديات محافظة بغداد، وماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد).٧-مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ..فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد.

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