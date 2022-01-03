محافظة بغداد تعطل الدوام ليوم الاثنين وتحدد الدوائر المشمولة

2022/01/03 | 00:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت محافظة بغداد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها، ليوم غد الاثنين، بينها المدارس.وذكر بيان للمحافظة تلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه “تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان …

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