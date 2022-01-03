2022/01/03 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية: امتحانات الدور الثاني التكميلي مستمرة ليوم الاثنين في المحافظات كافة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 00:09

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