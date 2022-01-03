تطورات السودان.. عبدالله حمدوك يعلن إستقالته من رئاسة الوزراء

2022/01/03 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إستقالته من منصبه كرئيس وزراء جمهورية السودان، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية، مساء الأحد.

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