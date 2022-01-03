محافظة جديدة تنظم للمحافظات العراقية وتعطل الدوام الرسمي

2022/01/03 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي

اليوم الإثنين

يتبع..

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