عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي في الأنبار وصلاح الدين

2022/01/03 | 00:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت محافظتي الأنبار وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 3/ 1 /2022.

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تعطيل الدوام الرسمي في الأنبار وصلاح الدين أولاً على النور نيوز.

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