عاجل.. التربية تؤكد إستمرار إمتحانات الدور التكميلي ليوم الإثنين في جميع المحافظات

2022/01/03 | 00:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت وزارة التربية، استمرار امتحانات الدور التكميلي ليوم الإثنين في جميع المحافظات.

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التربية تؤكد إستمرار إمتحانات الدور التكميلي ليوم الإثنين في جميع المحافظات أولاً على النور نيوز.

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