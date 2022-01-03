صلاح الدين والأنبار تعطّلان الدوام الرسمي الإثنين

2022/01/03 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر بيان لإعلام المحافظة تلقاه "ناس"، بعد منصف ليلة الأحد على الإثنين (3 كانون الثاني 2022)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة صلاح الدين والدوائر المرتبطة بها ليوم الإثنين المصادف 3/1/2022 تضامناً في ذكرى استشهاد قادة النصر الذين ساهموا بتحرير مدن المحافظة من عصابات داعش الإرهابية.

وفي تطور لاحق قررت محافظة الأنبار الانضمام إلى قافلة تعطيل الدوام الرسمي.

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