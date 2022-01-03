2022/01/03 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح كونداليزا رايس ..



أليست امرأة ؟! -----------------------------------------رشيقة القوام ، قصيرة الشعر ، بعيدة النظر ، سمراء البشرة ، تنحدر من أسرة موسرة ، وفرت لها قدراً من التعليم ..



تفوقت ..



عملت فى الجامعة وأًصبحت رئيسة لها ..



تتحدث بأكثر من لغة ، غير متزوجة ، تبلغ من العمر ما فوق الأربعين ، على دراية كبيرة بالمشكلات السياسية وخاصة المسألة الروسية .



إنها كونداليزا رايس ، التى أصبحت وزيرة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كونداليزا رايس ..... أليست امرأة ؟! - محمد فُتوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كونداليزا رايس ..... أليست امرأة ؟! - محمد فُتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).