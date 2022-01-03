2022/01/03 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب مرة أخرى تبرهن حكومات المراكز الرأسمالية على عدم احترامها لسيادة الدول والقانون الدولي، عندما تسعى لتقويض حكومات منتخبة ديمقراطيا، او تدوس المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.



لقد بيّن هذا مهزلة قرار المحكمة العليا في لندن بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة.



وقبل ايام اتخذت المحكمة العليا مرة أخرى قرارا، حرمت بموجبه حكومة فنزويلا الشرعية بزعامة نيكولاس مادورو من استعادة الذهب الفنزويلي الذي استولى عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في خرق جديد لمبادئ الديمقراطية وسيادة الدولة/ بريطانيا تحرم فنزويلا من التصرف بثروتها الوطنية - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في خرق جديد لمبادئ الديمقراطية وسيادة الدولة/ بريطانيا تحرم فنزويلا من التصرف بثروتها الوطنية - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).