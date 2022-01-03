نفر من الجن - منى المري هوبكنز

2022/01/03 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_المري_هوبكنز يحكى بأن الكثير من البشر قد رأوا بعضاً من الجنّ.



منهم من اصبح اسطورة ومنهم من تسمع به بين الفينة والاخرى.



هناك من يدعي رؤيتهم وهنالك من يُكذبهم ويقول أنه من المستحيل.



ولكن العربي والمسلم يؤمن بوجودهم، فلا تنسوا الايمان بهم واجب.



في زمن بعيد، وحتى الان، ذِكرِهم لا يقل.



وفي اوقات معينة، كوقت الظهيرة، حين تكون الشمس ساطعة محرقة، يُحذر منهم.



الحذر من الذهاب الى المزارع او الاقتراب من شاطئ البح ......





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