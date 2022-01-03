2022/01/03 | 00:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية:امتحانات الدور الثاني التكميلي مستمرة ليوم غد في كافة المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية:امتحانات الدور الثاني التكميلي مستمرة ليوم غد في كافة المحافظات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية:امتحانات الدور الثاني التكميلي مستمرة ليوم غد في كافة المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).