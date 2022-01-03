الجمعية العراقية للتصوير تنظم معرضها السنوي إحتفاءً بذكرى تأسيسها

2022/01/03 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتنظم الجمعية العراقية للتصوير، معرضا للصور الفوتوغرافية احتفاءً بالذكرى الـ 45 لتأسيسها.وقال رئيس الجمعية هادي النجار لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اختيار الصور المشاركة يخضع لإشتراطات فنية حددتها الهيئة الادارية، واقرتها لجنة خبراء" مؤكداً: "تشكلت لجان تقييم وتحكيم خاصة بكل محور، تنشر الدرجات التي يحصل عليها كل مشارك؛ بهدف تحقيق الشفافية التي يستفيد منها المصور في المستقبل".من جهته، تلقى مسؤول الإعلام والعلاقات في الجمعية، معلومات من اللجان القائمة على التحضير للمعرض السنوي تفيد بأن: "1200 صورة لـ 330 مصورا تتوزع بين ثلاثة محاور، هي العام الملون، والعام الاسود والابيض، والصحفي" مضيفاً: "يقام المعرض يوم 5 شباط المقبل على قاعة كولبنكيان في الباب الشرقي".من جهتها ذكرت مراسلة (واع)، أن شروط المعرض تتلخص بأن تكون الاعمال خاصة بالمصور نفسه، ولم يسبق ان شاركت في معارض سابقة، وإستقبال المشاركات ما زال مفتوحاً لغاية 31 كانون الثاني الحالي.هذا وتأسست الجمعية العراقية للتصوير عام 1972.

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