2022/01/03 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-nkFHi_xI0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد عيان يفضح تفاصيل مرعبة لـ جريمة جبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد عيان يفضح تفاصيل مرعبة لـ جريمة جبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).