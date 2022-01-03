تونس.. البحيري بـ

2022/01/03 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة، نور الدين البحيري، في "حالة حرجة" إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد، بعد يومين من توقيفه، وفق نشطاء من الحزب ونواب بالبرلمان، فيما وجه رئيس الحزب، راشد الغنوشي، رسالة للرئيس، قيس سعيد، حمله فيها المسؤولية.

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