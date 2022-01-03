نينوى: الإثنين عطلة رسمية في المحافظة

2022/01/03 | 01:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين 3 كانون الثاني 2022.

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وذكر مكتب المحافظ نجم الجبوري أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق 2022/1/3

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