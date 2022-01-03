الاسدي في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر: العراق الذي انتصر بأبي مهدي المهندس لن ينكسر أبداً

2022/01/03 | 01:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد احمد الاسدي الناطق باسم تحالف الفتح، أن العراق الذي انتصر بأبي مهدي المهندس عام ٢٠١٧ بانهيار أسطورة داعش لن ينكسر أبداً وقد دخل عصر الانتصار ولن يخرج منه.وذكر الاسدي في بيان، انه في ذكرى شهادة الشهيدين شيبة الحشد أبو مهدي المهندس ولواء الإسلام العظيم الحاج قاسم سليماني نستذكر كل المعاني العظيمة […]

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