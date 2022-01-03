حقيقة وفاة نائب عراقي بحادث مروري

2022/01/03 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، حقيقة وفاة النائب باسم خشان بحادث مروري.

وقال المصدر ان "الانباء التي تحدثت عن وفاة النائب باسم خشان غير صحيحة".

واشار الى انه "هناك انباء عن تعرضه الى حادث مروري".

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