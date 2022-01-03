الأنبار وصلاح الدين ونينوى تعطل الدوام الرسمي اليوم الإثنين

2022/01/03 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

قررت محافظات نينوى صلاح الدين والانبار، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين.

وذكر بيان لإعلام المحافظة انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة صلاح الدين والدوائر المرتبطة بها ليوم الإثنين المصادف 3/1/2022 تضامناً في ذكرى استشهاد قادة النصر الذين ساهموا بتحرير مدن المحافظة من عصابات داعش الإرهابية.





كما قررت نينوى والأنبار الانضمام إلى قافلة تعطيل الدوام الرسمي.





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