2022/01/03 | 01:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت محافظة نينوى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 3/ 1 /2022.

ظهرت المقالة عاجل..



تعطيل الدوام في نينوى ليوم الاثنين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. تعطيل الدوام في نينوى ليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. تعطيل الدوام في نينوى ليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).