2022/01/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق أربيل لم تنم في رأس السنة – زيد الحلّي امس ، عدتً من زيارة الى اربيل ، وكانت آخر زيارة للمدينة تمت قبل سنتين..وقد دهشتُ للفارق الايجابي بين الزيارتين ، فمساحة الاعمار اتسعت ، وتجميل المدينة زاد ابهارا وكأنك في مدينة خليجية او اوربية ، فشوارعها التي تشبه مدرجات […]

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