2022/01/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض إمسحوا أيديكم بالحائط – جليل وادي مع ان قلق المستقبل هاجس يومي لكل العراقيين الذين يجهلون المرفأ الذي سيرسو عنده مركبهم ، وما ستؤول اليه حياة أبنائهم ، فما عاد الآباء مكترثين كثيرا لسنوات أعمارهم القادمة ، فالأفق المنظور يبدو قاتما ، وما مضى من حياتهم أكلته الأزمات والحسرات ، ومن المؤسف أن […]

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