2022/01/03 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغانيات أمام مصير مجهول بعد إغلاق مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري عراقيات يكافحن العنف لمساعدة أخريات في الدفاع عن حقوقهن المسلوبة بغداد – الزمان نددت نساء بتقاعس السلطات عن مواجهة حالات التعنيف التي تتعرض لها المرأة العراقية في ظل وجود قوانين لا تنصفهن في الدفاع عن حقوقهن المسلوبة.وتدخل أزهار مسرعةً إلى مكتبها في إحدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانيات أمام مصير مجهول بعد إغلاق مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانيات أمام مصير مجهول بعد إغلاق مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).