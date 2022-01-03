 تويتر يعلق نهائيا الحساب الشخصي لنائبة جمهورية

2022/01/03 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، الأحد، تعليق أحد حسابات النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، نهائيا على خلفية انتهاك قواعد المعلومات المتعلقة بوباء كورونا.

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