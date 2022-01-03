دون تحديد السبب.. محافظة اخرى تعطل الدوام الرسمي

2022/01/03 | 01:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة نينوى، الاثنين، تعطيل

الدوام الرسمي، دون تحديد السبب.

وقال المحافظ نجم الجبوري، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تقرر

تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين

المصادف 3 كانون الثاني 2022".

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