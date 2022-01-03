بايدن يهدد بـ’موقف حاسم’ حال استمرار تهديدات روسيا لأوكرانيا

2022/01/03 | 01:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نقل البيت الأبيض عن الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً شديد اللهجة حال إقدام روسيا على "غزو" أوكرانيا.

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وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض نقلته رويترز بعد منتصف ليلة الأحد على الإثنين (3 كانون الثاني 2022)، أن "الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا".

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