الطبقة الطفيلية في المجتمع الاشتراكي - سناء عبد القادر مصطفى

2022/01/03 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى بمناسبة مرور عشرون سنة(2001) على صدور كتاب النومينكلاتورا -الطبقة الحاكمة في الاتحاد السوفيتي الذي صدر عن دار الزمن في الرباط بالمغرب تحت اسم سقوط الامبراطورية الحمراء لمؤلفه الأستاذ الدكتور ميخائيل فوسلينسكي والذي قمت بترجمته من الروسية الى العربية، أعيد نشر أحد فصول الكتاب.كسرنا الأرض المتجمدة بالمعاول ،صهرنا الحديد ،قدمنا صدورنا لفوهات بنادق الكولاك .وأنت حينما وصلت بسيارة " ......





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