رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬ينصح‭ ‬واشنطن‭ ‬و‭ ‬إبنتا‭ ‬سليماني‭ ‬والمهندس‭ ‬تتصدران‭ ‬تظاهرة‭ ‬المطار‭ ‬

2022/01/03 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربع‭ ‬محافظات‭ ‬تعطل‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬خلافاً‭ ‬للعطل‭ ‬المقرة‭ ‬بالدستور‭ ‬العراقي‭ ‬ بغداد‭-‬‮٠‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أقام‭ ‬مناصرون‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تتقدمهم‭ ‬ابنتا‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وأبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬وقفة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬وأضاؤوا‭ ‬الشموع‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لاغتيال‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬الايراني‭ ‬،‭ ‬بضربة‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭ ‬بررها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ […]

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