2022/01/03 | 01:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربع محافظات تعطل الدوام الرسمي في سابقة خلافاً للعطل المقرة بالدستور العراقي بغداد-٠عبد الحسين غزال أقام مناصرون للحشد الشعبي تتقدمهم ابنتا الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقفة مساء الأحد في مطار بغداد وأضاؤوا الشموع في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الايراني ، بضربة أميركية قرب المطار بررها الرئيس الأمريكي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحشد ينصح واشنطن و إبنتا سليماني والمهندس تتصدران تظاهرة المطار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحشد ينصح واشنطن و إبنتا سليماني والمهندس تتصدران تظاهرة المطار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحشد ينصح واشنطن و إبنتا سليماني والمهندس تتصدران تظاهرة المطار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).