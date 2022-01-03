فاتورة حساب المجزرة

2022/01/03 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المجزرة‭ ‬البشعة‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬عشرين‭ ‬طفلاً‭ ‬و‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬كوخ‭ ‬بمنطقة‭ ‬جبلة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مقارنتها‭ ‬بجريمة‭ ‬ارتكبها‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيون‭ ‬عند‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬عناصر‭ ‬مليشيات‭ ‬منفلتة‭ ‬لها‭ ‬سلطتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬او‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬ذاته،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬كُل‭ ‬أولئك‭ ‬لهم‭ ‬عناوينهم‭ ‬المعروفة،‭ ‬المناقضة‭ ‬للسلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬المكلفة‭ ‬حماية‭ ‬القانون‭ […]

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