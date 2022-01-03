مصر تتوسط وإسرائيل تشن غارات على غزة غير مقتنعة بتبرير القصف بالخطأ

2022/01/03 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬غزة‭ -‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مخول‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬كثفت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اتصالاتها‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمنع‭ ‬انفجار‭ ‬الموقف‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬صاروخين‭ ‬انفجرا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وتهديد‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬برد‭ ‬عسكري‭ ‬وأبلغت‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ […]

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