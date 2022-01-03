بايدن: واشنطن سترد بحسم إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

2022/01/03 | 01:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ان بلاده سترد بحسم إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا.وأضاف البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكراني أكدا دعمها للجهود السياسية والحوار الاستراتيجي مع روسيا لحل الأزمة.وكان الرئيس الأمريكي أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.وقال بايدن "حسنا، لقد فهمت أنه تمت الموافقة على عقد 3 مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر..أتوقع دائما التفاوض وإحراز تقدم".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

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