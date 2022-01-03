استقالة حمدوك ئيس الوزراء السوداني في نهاية يوم من الاحتجاجات الدامية

2022/01/03 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، استقالته مساء الأحد في نهاية يوم تجددت فيه التظاهرات والقمع الدامي.في ظل انتشار شائعات وتقارير صحافية محلية حول عدم عمله من مكتبه لأيام عدة، أعلن حمدوك تنحيه الأحد موضحا بإسهاب في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي أنه حاول ايجاد توافقات […]

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