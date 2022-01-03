نقابة الصحفيين تعلن إطلاق المنحة التشجيعية

2022/01/03 | 02:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الأثنين، استكمال إجراءات دفع المنح التشجيعية المخصصة للصحفيين والفنانين. وقال حازم محمد القيسي مدير المكتب الخاص لنقابة الصحفيين العراقيين وعضو هيئة المستشارين في النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبجهود حثيثة من قبل نقيب الصحفيين العراقيين والعرب مؤيد اللامي وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، وبعد الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين من الزملاء الذين اكملوا الاستمارة الخاصة لهذا الغرض، وزارة الثقافة تعلن المباشرة بإطلاق هذه المنحة التشجيعية شرط حضور الصحفي أو الفنان إلى مقرها الكائن موقعه في شارع حيفا مقابل هيئة الرقابة أو هيئة السياحة لغرض استلام المبلغ يدوياً."

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