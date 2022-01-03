2022/01/03 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bOT7uo5Cp0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أعداد المشمولين بالتحول للملاك المدني في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أعداد المشمولين بالتحول للملاك المدني في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).