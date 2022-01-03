2022/01/03 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2U9bFBNXol8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ الداخلية وحملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ الداخلية وحملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).