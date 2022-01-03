الداخلية وحملة الشهادات العليا

2022/01/03 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان وزارة الداخلية عن تحويل حملة الشهادات العليا من منتسبيها من الملاك العسكري إلى الملاك المدني.من هي الفئات المشمولة؟

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