الصباح .. أول صحيفة تطلق أرشيفها الكامل على {التليغرام}

2022/01/03 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أطلقت صحيفة "الصباح"، أمس الأحد، قناتها الخاصة على تطبيق التليغرام، التي تضم أرشيفها الكامل (ابتداءً من العدد صفر ولغاية العدد الأخير للعام 2021).

وقال رئيس تحرير "الصباح" أحمد عبد الحسين: إن "إطلاق القناة المخصصة للأرشيف، يأتي لفسح المجال أمام القراء والمتابعين والباحثين وطلبة الدراسات الأولية والعليا للإفادة منه".

وأضاف، أن "هذه الخطوة جاءت لمواكبة التطور التكنولوجي، ومكملة للخدمات المجانية التي تصل للمتابعين في سلَّة إخبارية متكاملة في المنصات الإلكترونية لجريدة "الصباح"، إذ تمتلك حسابات على منصات فيسبوك وتويتر وانستغرام وتليغرام وفايبر وواتساب".

وأشار عبد الحسين، إلى أن "القناة الجديدة تقدم الأرشيف للمهتمين بطريقة مبسَّطة ومبوَّبة"، مؤكداً "الاستمرار في تطوير العمل بما يخدم جميع شرائح المجتمع".

وتُعد "الصباح" أول صحيفة تطلق أرشيفها الكامل بقناة خاصة على تطبيق التليغرام.

وللاشتراك في قناة "أرشيف جريدة الصباح العراقية" استخدم الرابط أدناه على قناة التليغرام أو الباركود الخاص بها:

‏(https://t.me/assabah_archivesiq)

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