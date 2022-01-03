التربية تؤيِّد منح دور ثالث للسادس الإعدادي

2022/01/03 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

أيَّدت وزارة التربية، أمس الأحد، منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي، لـ""واع": إن "سياسة الوزارة مع منح دور ثالث للسادس الإعدادي، لأننا لاحظنا خلال مقابلاتنا مع الطلاب أن بعضاً منهم أخذ بكلام وزير التربية بمنح دور ثالث للثالث المتوسط، لذا لجؤوا إلى "الإكمال" وهذا خطأ".

وبشأن المشمولين بقرار مجلس الوزراء الأخير، أكد القيسي أن "المحاضرين المشمولين بهذا القرار هم الذين لديهم أوامر مباشرة وعقود، وأسماؤهم ضمن جدول الدروس"، مشيراً إلى "استحالة إضافة أعداد أخرى لأن هؤلاء لديهم أوامر ديوانية"

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