2022/01/03 | 04:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fyDhJIFflIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - من هم الذين تم تحويلهم للسلك المدني؟ الداخلية تجيب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - من هم الذين تم تحويلهم للسلك المدني؟ الداخلية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).