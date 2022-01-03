قطرات ورشفات من ( الجرّة ) ..! - مريم نجمه

2022/01/03 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه قطرات ورشفات من " الجرّة " ..! جرّة حلبية معتقة نادر عبد قشرة وكتابه الجديد بعنوان : " الجرة " .هدايا الكتب أجمل الهدايا خاصة في بلاد الإغتراب جاءتنا هدية من الصديق النبيل الإفتراضي بلغة أدبية راقية شعره غزير موجع .



وجع سياسي انساني وطني رهيف .يمتلك لغة حيّة وخيال واسع الجرّة ..



فيها النثر والخواطر , الشعر المتدفق من الينبوع بلون الفستق الحلبي .



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