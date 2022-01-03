إصابة وزير الدفاع الأميركي بفيروس كورونا

2022/01/03 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، إصابته بفيروس كورونا، فيما قالت الوزارة إنه "سيبقى متمتعا بكافة صلاحياته" وسيحضر الاجتماعات بشكل افتراضي "حينما يكون ذلك ممكنا".

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