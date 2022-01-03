2022/01/03 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، صورة من موقع الضربة الأمريكية التي قتلت اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الأمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى مقتل سليماني.. خامنئي يغرد بصورة من موقع الاغتيال ويعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكرى مقتل سليماني.. خامنئي يغرد بصورة من موقع الاغتيال ويعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).